Национальная разведывательная организация Турции расследует нападение, совершенное голландцем турецкого происхождения в городе Утрехт в Нидерландах. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканала Kanal 7.

«Сейчас проводится расследования, чтобы определить, было ли это нападение бытовым насилием или террористическим актом. Наша Национальная разведывательная организация этим занимается», — подчеркнул он.

Между тем, МИД Турции решительно осудило нападение в Утрехте, «независимо от того, кто является преступником, и какие у него были мотивы».

Minval.az