Между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко есть «личная вражда», заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время видеобрифинга для журналистов.

Волкер отметил, что у Вашингтона нет позиции касательно поддержки того или иного кандидата в президенты Украины.

«Мы выступаем за принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот за что мы выступаем, и мы озвучиваем это всем кандидатам», — цитирует Волкера РБК.

«Я думаю, что это правда — на самом деле это не только правда, это то, что сказала сама Россия, — что они хотят видеть Порошенко побежденным, и это просто факт, — добавил он. — Я думаю, что только что произошло развитие личной вражды между президентом Путиным и президентом Порошенко, и поэтому он просто ищет перемен». Волкер также выразил сомнение, что Москва выбрала какого-либо конкретного кандидата на Украине для выр​ажения ему поддержки.

Спецпредставитель Госдепартамента подчеркнул, что ожидают от Киева продолжения прозападного курса.

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