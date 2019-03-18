Недавнее интервью Виктории Бекхэм озадачило ее фанатов. Дело в том, что миссис Бекхэм призналась, что с детства страдает дислексией. И это, конечно, создавало ей проблемы в школе, так что училась она далеко не блестяще. Впрочем, это не помешало ей, в конце концов, прославиться. Сначала в качестве певицы – в составе «Spice Girls», а позднее переквалифицироваться в модного дизайнера.

А заговорила Виктория об этом потому, что, как оказалось, все четверо ее детей — 20-летний Бруклин, 16-летний Ромео, 14-летний Круз и даже 7-летняя Харпер унаследовали эту проблему. И поскольку дислексия обычно вызывает трудности с чтением и правописанием, отличниками никому из чад Виктории, видимо, стать не суждено. Старший Бруклин, правда, уже как-то закончил школу, но его попытки учиться в университете оказались безуспешными — он бросил учебу не проучившись даже год.

Как пишет издание 7Дней, в том же интервью миссис Бекхэм сделала еще одно, удивившее ее поклонников признание. Она рассказала, что супруг Дэвид — отнюдь не поклонник ее дизайнерского таланта. Виктория, которая не только создает оригинальные и весьма востребованные модели одежды, но и сама считается иконой стиля, спросила недавно у мужа, нравится ли ему, как она одевается. Как ни странно, раньше она его никогда об этом прямо не спрашивала. Виктория была совершенно уверена, что муж воспользуется случаем, чтобы наговорить ей комплиментов. Но тут, к своему крайнему удивлению, она услышала: «Ну, раз уж ты об этом упомянула… Скажу честно: к чему все эти твои джемпера с длинными рукавами и мешковатые брюки? И вообще…»

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