В настоящее время к электростанции «Джануб» проводится новая газовая линия протяженностью 25 км.

В соответствии с «Программой реабилитации» АО «Азерэнержи» продолжаются мероприятия по восстановлению потерянной мощности по энергосистеме стране. Итак, в результате необходимых работ восстановлена потерянная мощность – 200 МВт в электростанции «Джануб» установленной мощностью 780 МВт, которая в сентябре, когда была введенв в строй фактически функционировала мощностью 520 МВТ. АО «Азерэнержи» не останавливается на достигнутом и продолжает дополнительных мероприятий. В настоящее время осуществляется работа по прокладке новой газовой линии к электростанции «Джануб» функционирующей в городе Ширван, диметром 530 и, протяженностью 25 км, от газовой распределительной станции, которая находится в Гаджигабульском районе.

Причина тому является низкое качество приобретенного со стороны газа, в возникновение некоторых проблем во время эксплуатации. Итак, в настоящее время на данной электростанции функционируют два газовых компрессоров мощностью 5 МВт каждого, для их нормального функционирования требуется повышение давление газа от 6 атмосфера до 25. А это приводит к потреблению усредненном 7 миллион кВтчас электроэнергии в месяц. После прокладки новой газовой линии газ будет поступать в турбину непосредственно и отпадет нужда в работе компрессоров. Этим, будет сэкономлено 7 миллион кВтчас электроэнергии, использованной при процессе выработки, и этот объем направится в общую систему. Это будет предпринятый следующий шаг как в повышении надежной эксплуатации, так и в восстановлении потерянной мощности электростанции «Джануб».

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