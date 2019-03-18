18 декабря 2018 года над Беринговым морем возле берегов Камчатки произошел мощный взрыв болида. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на менеджера программы наблюдения за околоземными объектами NASA Келли Фаст.

Болид прошел сквозь атмосферу Земли со скоростью 32 километра в секунду и взорвался на высоте 25,6 километра над поверхностью планеты. Мощность взрыва составила 173 килотонны. Это в 10 раз мощнее взрыва атомной бомбы в Хиросиме, отмечает BBC.

По словам Фаст, взрыв этого болида стал вторым по мощности за последние 30 лет, — после Челябинского метеорита — но остался незамеченным, поскольку произошел над морем. NASA о взрыве сообщили ВВС США, получившие данные с военных спутников.

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