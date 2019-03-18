Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.

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Полиция Нидерландов назвала имя человека, подозреваемого в том, что он открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехт. Предполагаемым стрелком в сообщении полиции в сети Twitter назван уроженец Турции Гёкмен Танис.

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Сотрудники антитеррористического подразделения полиции в понедельник, 18 марта, подняты по тревоге в связи со стрельбой в трамвае в нидерландском Утрехте. По предварительным данным, речь идет о большом числе раненых.

Для эвакуации пострадавших на место прибыли вертолеты медицинских служб. По периметру места происшествия установлены полицейские кордоны, начато расследование.

Правоохранительные органы пока не разглашают информацию о возможном преступнике. Известно, что инцидент произошел в 10.45 по местному времени (13.45 по Баку) в районе остановки 24oktoberplein на юге города.

В полиции не исключают «возможного террористического мотива» нападавшего.

Minval.az