Президент Ирана Хасан Роухани допустил возможность подачи иска в международные судебные инстанции на власти США из-за их санкционной политики.

«США наложили на нас самые жесткие санкции. Это повлияло на стоимость национальной валюты, выросла инфляция, но мы справились. США идут неверным путем, и нам надо бороться. Судебным властям Ирана необходимо подать иск против США, американских чиновников и авторов этих санкций по обвинению в преступлении против человечества», — указал Роухани, сообщает иранское агентство ISNA.

При этом он подчеркнул, что США не удастся поставить Иран на колени.

Minval.az