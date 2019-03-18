Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на скандальное заявления сына премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху – Яира о принадлежности Стамбула христианской цивилизации.

На митинге в округе Газиосманпаша Эрдоган обратился к Беньямину Нетаньяху, призвав его проучить сына.

«Нетаньяху, дерни своего сына за уши. Если вы в этом вопросе перейдете грань, у нас есть разные воспитательные методы, и мы знаем, какой урок преподать вам. Это уже Стамбул», — цитирует Эрдоагана издание Ermenihaber.am.

Президент Турции также добавил, что их ничто не сможет напугать.

Minval.az