Австралиец Брентон Таррант, устроивший бойню в новозеландском городе Крайстчерч,

отказался от услуг адвоката. Об этом заявил адвокат Ричард Питерс, назначенный ранее ему судом.

Ричард Питерс уже выступал в качестве адвоката Тарранта в ходе первого судебного слушания, которое состоялось 16 марта.

По словам Питерса, его подзащитный хочет самостоятельно представлять себя на судебных заседаниях. При этом адвокат отметил, что Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Следующие слушания по делу пройдут 5 апреля, сообщает газета The New Zealand Herald.

Напомним, что 15 марта в результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче погибли 50 человек еще столько же были ранены. Полицейские арестовали трех человек, однако обвинение в нападении было предъявлено лишь Тарранту.

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