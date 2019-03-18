Какую роль в этих событиях играет азербайджанский «Южный газовый коридор»?

Азербайджан в очередной раз подтвердил свой статус одного из центров мировой энергетической дипломатии — в Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. Однако в те же дни в Италии разворачиваются весьма драматичные события, которые могут стать еще одним римейком «дела Скипалей» или «дела Литвиненко» и где далеко не последнюю роль играют газовые проекты Азербайджана. СМИ Италии распространили сенсационные сведения о гибели танцовщицы и модели Иман Фадил, итальянки марокканского происхождения. Она была ключевой свидетельницей в очередном уголовном деле против экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Напомним: еще в 2013 году Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби, тоже марокканкой по происхождению. Вечеринки «бунго-бунго» с проститутками Берлускони устраивал на собственной вилле под Миланом. Через год защита экс-премьера добилась отмены приговора, но теперь прокуратура начала новое расследование — Берлускони обвиняли в подкупе ключевых свидетелей за дачу ложных показаний. И вот в рамках этого расследования Иман Фадил, по расчетам обвинения, и должна была засвидетельствовать, что Берлускони выплачивал крупные суммы за молчание женщинам, работавшим на вечеринках на его вилле под Миланом. Также он платил за молчание и гостям вечеринок. Речь, по данным следствия, идет в общей сложности о €10 млн.

Однако 29 января Фадил оказывается в госпитале, ее помещают в реанимационное отделение, где она скончалась 1 марта нынешнего года. И вот теперь экспертиза установила: причиной смерти могло быть отравление «смесью радиоактивных веществ». По информации La Repubblica, одним из компонентов смеси был радиоактивный изотоп кобальта, также использовались два других вещества. Газета как бы не указывает напрямую на Москву, но отмечает, что была использована «редчайшая смесь, в изготовлении которой русские являются экспертами».

Журналисты других изданий вполне предсказуемо вспомнили и об отравлении в Лондоне радиоактивным полонием-210 Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ и автора книги «Кто взрывает Россию?» Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «устраняли» без применения радиоактивных веществ — при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок», но сам факт «устранения» нежелательной для РФ персоны уже на «западной» территории как минимум показателен. В США ведут расследование странной гибели бывшего министра печати России Михаила Лесина — первоначально считалось, что Лесин погиб в результате несчастного случая: выпил, «перебрал» и, падая, ударился обо что-то, но теперь в СМИ просочились данные, что у Лесина была сломана подъязычная кость, а это уже может указывать и на удушение.

В случае же с Иман Фадил возможный мотив Москвы тоже понятен. На Берлускони неприятности валятся как из рога изобилия: прокуратура Рима заподозрила Берлускони еще и в подкупе судей по делу о финансовых махинациях с акциями банка Mediolanum. В списке подозреваемых также судья-докладчик, адвокат и бывший сотрудник правительственного дворца Киджи. Именно у него при обыске нашли €250 тыс. наличными, а также копии постановлений Госсовета, среди которых оказался и проект решения по Берлускони о продаже акций. А экс-премьер Италии — давний и близкий друг Владимира Путина, политический союзник, ценность которого трудно переоценить. Особенно теперь, на фоне нешуточной «игры в перетягивание Италии». У власти здесь правительство, в состав которого вошли представители партий «Лига Севера» (ее как раз и возглавляет Берлускони) и «Пять звезд». Они еще на стадии предвыборной кампании выступали за снятие санкций против РФ, их представители — правда, в «неофициальном» статусе — появлялись даже в Крыму. А еще выступали против строительства в Италии газопровода из Азербайджана — части «Южного газового коридора», что вряд ли было простым совпадением. Вряд ли стоит напоминать: для РФ экспорт нефти и газа — это не только статья доходов, но и важный политический рычаг влияния. Где в год идет и давление по типу «газовых войн» середины нулевых, и подкуп, как в случае с тем же Шредером. В конце февраля, как раз в те дни, когда Иман Фадил умирала на больничной койке, в СМИ Италии просочились данные и о том, что РФ финансировала избирательную кампанию партии «Лига Севера», которую как раз и возглавляет Берлускони. И вот теперь на итальянском рынке появляется азербайджанский газ, и это означает, что Рим «срывается с российского газового крючка».

Казалось бы, после последних парламентских выборов в Италии, когда «Лига Севера» Берлускони вместе с движением «Пять звезд» вошли в состав правящей в Италии коалиции, перед Москвой открылись нешуточные перспективы «перехватить влияние». Новое правительство Италии, напомним, еще в июле 2018 года заявляло о необходимости пересмотра соглашений с Азербайджаном о «Южном газовом коридоре».

Но затем все пошло в противоположном направлении. После визита в Италию первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой и переговоров премьер-министра Италии с президентом США в Риме высказались в поддержку Южного газового коридора, что не понравилось Кремлю. Тем более Москву тревожила судебная атака на Берлускони. Словом, ставки оказались достаточно высоки, чтобы в РФ решили пуститься во все тяжкие ради спасения Берлускони.

Только вот результатом такой игры может оказаться вовсе не «газовый реванш» в Италии, направленный прежде всего против Азербайджана, а римейк «дела Литвиненко» и «дела Скрипалей». Со всеми прогнозируемыми последствиями для России.

Нурани, обозреватель

Minval.az