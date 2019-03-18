В стране идет революция сверху.

Архитектор этой революции – президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Процесс идет так быстро и неожиданно для многих, что пока не ясно, кто является контрреволюционером: они высовываются то тут, то там, однако оппоненты не поспевают за президентом.

Президент Ильхам Алиев за последние 75 дней произвел такие революционные изменения, которые можно успеть произвести за весь президентский срок. Такой бывает «белая революция»! После подписанных один за другим указов и распоряжений, охватывающих социально-экономическую сферу, были предприняты очень серьезные шаги и в направлении политических реформ. Видимо, эти шаги еще больше углубятся.

Распоряжение о помиловании, подписанное 16 марта, является шагом, подталкивающим к примирению и солидарности на политической сцене. Как пишет постоянно критикующий власти Аваз Зейналлы, президент освободил 52 из 55 политических заключенных. Еще один радикальный критик, автор проекта Meydan TV Эмин Милли посвятил президенту очень серьезную хвалебную статью, в которой выражает веру в него и приветствует его решимость, а также говорит о желании вернуться в страну и взять интервью у президента.

Бывший спикер Иса Гамбар назвал этот указ самой крупной политической амнистией за последние годы. Али Керимли, Панах Гусейн, Игбал Агазаде и другие оппозиционные лидеры выразили слова одобрения в связи с этим указом. Да, оппозиция желает продолжения этого процесса и говорит, что этого мало. По имеющейся у меня информации, продолжение этого процесса ожидается в мае.

В указе об амнистии есть моменты, которые можно считать важными жестами в отношении Али Керимли. Однако, поймет ли он это или нет, по первоначальной реакции непонятно. В первые два дня апрельских боев 2016 года Али Керимли был очень конструктивен и позитивен, однако затем так резко изменился, что его выступления красовались на маншетах армянских СМИ. Надеюсь, на этот раз так не произойдет. К тому же, идеология революционных и реформистских шагов президента не чужеродна для политической оппозиции. На самом деле, национальная оппозиция должна быть самым большим союзником президента Ильхама Алиева, поддерживающим больше всех его шаги.

В целом, все, кто кормится за счет демократии, должны поддерживать Ильхама Алиева, должны быть заинтересованы в продолжении и углублении его реформ. Если они не будут в этом заинтересованы, значит, они не демократы, думают не о своей стране и демократии, а о других вещах. Или же преследуют совсем иные интересы.

Ведь продолжение и расширение реформ и революции Ильхама Алиева зависит также от политической оппозиции страны. Если они будут в этом процессе контрреволюционерами, не будут давать возможности, выйдут на улицы, воспользуются демократизацией обстановки и постараются свергнуть существующую власть, как было в 2005 году, то, конечно, все пойдет на изнанку.

Корень того, что этот процесс опоздал на 14 лет, кроется именно в 2005 году – в попытке некоторых оппозиционных групп, которые, сговорившись с группой в парламенте, пытались захватить власть во время парламентских выборов.

История повторяется?

Сегодня (вчера – ред.) один из главных контрреволюционеров, последних из остававшихся в тюрьме, вышел по амнистии. И, выйдя на свободу, он сразу же обозначил свою позицию. Он поблагодарил за свое освобождение США и Европу. Полагаю, это такой курс, даже можно сказать, соглашение. Ведь тюрьмы – не такие уж закрытые места…

Али Инсанов сделал претензионные реверансы и в сторону оппозиции. Он заявил, что оппозиция должна была присоединиться к нему.

Уверен, что здравомыслящая часть общества и оппозиции не присоединится к этому злопамятному старику. Когда у одного из известных в оппозиции лиц спросили его отношение к заявлению Али Инсанова, то он ответил: «Он не наш. У нас с ним союза не выйдет. Али Инсанов, будучи министром и одним из руководителей ПЕА, показал, что является наиболее регрессивным среди всех. Этот человек не изменил своей сущности. Поэтому не считаю, что национальная оппозиция сможет договориться с ним».

Этот неудачник, ставший в 2005 году причиной остановки реформ, попытавшись совершить переворот для захвата власти, вступив в преступный сговор с послом США Рино Харнишем, министрами, представителями Аппарата, региональной мафией и их пособниками в оппозиции и Расулом Гулиевым, принес стране только вред. В частности, он договорился с западными азербайджанцами. Именно Али Инсанов – главный виновник потери властью доверия у этой части общества. Сейчас он снова взялся за свое. Меня беспокоит, что этот жаждущий мести пожилой человек может навредить западным азербайджанцам…

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Помните ли вы ту осень 2005 года, когда Али Инсанов попал в тюрьму? В парламент должны были пройти около 30 представителей оппозиции, должны были начаться серьезные социально-политические реформы. Ильхам Алиев говорил иностранным журналистам, что они не поверят, узнав, какие реформы он хочет провести. Тогда эти планы осуществить реформы нарушили заговоры Али Инсанова и его соратников. Ильхам Алиев вынужденно остановил первую программу по проведению реформ! Вместо реформ начались аресты заговорщиков и оказывающих им поддержку. Оппозиция не смогла попасть в парламент, отношения с Западом, США охладели, посол США был выслан из страны.

В 2005 году выборы, можно сказать, провалились.

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Через некоторое время президент Ильхам Алиев сделал общество своим союзником, расчет был на это, а не на политику. Он создал в стране модель службы ASAN. Это было видением того, каким Ильхам Алиев хочет сделать Азербайджан и какие стандарты предлагает жителям страны. Когда служба ASAN только пришла в Азербайджан, побывавшие в центрах службы азербайджанцы говорили, что там совсем другой Азербайджан, там царит покой, чистота и уверенность.

Сейчас начался новый этап для углубления созданной и предложенной Азербайджану Ильхамом Алиевым модели.

Он годами работает и предпринимает шаги для перевода власти на модель ASAN.

Он убрал систему чиновников-олигархов, покончил с бытовой коррупцией, нанес серьезный удар по элитарной коррупции. Он в значительной степени обезвредил внутривластные силы, которые могут оказать сопротивление проведению реформ. Он подготовил базу революции, которая выведет Азербайджан на современный уровень политической культуры, и дал ей старт.

Удачи, господин Президент.

Рауф Арифоглу

Minval.az