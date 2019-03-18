Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне поделился мнением о поединке между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит TMZ.

По мнению актера, Макгрегору следует сказать самому себе: «Да, я пережил очень трудное время. Меня публично унизили. Я на жизненном перепутье… Но я должен победить противника, который кажется неуязвимым». Он отметил, что боец должен быть вдохновлен сражением с таким сильным соперником.

Сталлоне заявил, что, если ирландец не сможет преодолеть свой страх и победить Нурмагомедова, это будет мучить его всю оставшуюся жизнь. Он добавил, что ждет нового противостояния этих «богов» UFC.

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