Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в специальном заявлении выразил удовлетворение в связи с актом помилования, изданным президентом Азербайджана 16 марта в честь мусульманского праздника Новруза, более 400 человек.

«Среди помилованных также представители политических партий, неправительственных организаций, блоггеры и журналисты, что является долгожданным шагом», — говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В документе выражается надежда, что в будущем последуют «аналогичные шаги в соответствии с международными обязательствами Азербайджана».

«ЕС продолжит взаимодействие с Азербайджаном в целях активизации сотрудничества, в том числе в области прав человека, что является важным элементом наших отношений», — подчеркивают в ЕВС.

Minval.az