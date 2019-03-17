Папа Римский Франциск выразил боль в связи с терактами в мечетях новозеландского Крайстчерча и призвал верующих противостоять ненависти и насилию, передает РИА Новости.

«В эти дни к боли от войн и конфликтов, которые не прекращают терзать человечество, прибавилась боль за жертв ужасного покушения на две мечети в Крайстчерче в Новой Зеландии. Молюсь за погибших и раненых и их близких», — заявил понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск выразил «близость к нашим братьям мусульманам» и вновь призвал всех верующих «объединиться в молитве и жестах мира, чтобы противостоять ненависти и насилию».

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