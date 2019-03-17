Детский музей Индианаполиса в США убрал три предмета из коллекции поп-певца Майкла Джексона, сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, это решение связано со скандальным документальным фильмом «Покидая Неверленд», в котором звезду обвиняют в педофилии.

По словам директора музея, он хочет, чтобы экспонаты рассказывали о людях с высокими принципами.

Ранее сообщалось, что фанаты Майкла Джексона подали в суд на героев скандального фильма во Франции.

Напомним, что дочь Майкла Джексона была госпитализирована после попытки самоубийства.

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