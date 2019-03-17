В лондонском районе Уайтчепел двое преступников набросились на верующего, который находился около мечети. Нападение произошло 15 марта, сообщают российские СМИ со ссылкой на The Sun.

На кадрах видно, как злоумышленники атакуют машину, в которой находился 27-летний мужчина. Один из них успевает забраться в салон, другой расположился на капоте. На кадрах также видно, что у авто уже разбито заднее стекло.

Очевидцы сообщили, что преступники с молотками выкрикивали оскорбления в адрес мусульман, называя их террористами.

Злоумышленники смогли скрыться с места происшествия — нашли только пострадавшего от их действий.

Minval.az