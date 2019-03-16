Теракт в Новой Зеландии послужил началом к расследованиям за ее пределами. Одной из первых стала Турция.

Президент Реджеп Эрдоган заявил о начале внутреннего расследования из-за визитов австралийца Брентона Тарранта, который обвиняется в нападении на две мечети в Крайстчерче. Турцию он посещал дважды, и во второй раз остался на 40 дней. Анкара не исключает, что на территории страны у Тарранта могут быть сообщники, , передает канал «Россия 24».

В свою очередь британская контрразведка МИ-5 приступила к изучению манифеста от австралийца. Свое заявление на 87 страницах Таррант не только выложил в сеть, но и разослал на 70 адресов. В том числе, и в офис новозеландского премьера. При этом текст был получен за несколько минут до начала атаки. И написан таки образом, будто бы нападение уже свершилось. Жертвами террориста и его сообщников, по последним данным, стали 50 человек. Еще 10 находятся в реанимации.

Minval.az