Американский автоконцерн Ford намерен сократить пять тысяч рабочих мест в Германии. Подобный шаг является частью объявленной в январе европейской программы концерна по реструктуризации, заявил представитель автоконцерна.

В письме руководства концерна сотрудникам отмечается, что эта мера позволит сберечь не менее 500 млн долларов.

В Германии число занятых на предприятиях Ford составляет 24 тысячи человек, большинство из них работают в Кельне.

Концерн намерен предоставить компенсации при увольнениях сотрудникам до 49 лет и предложить досрочно выйти на пенсию работникам старше 50 лет.

Minval.az