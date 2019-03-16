Умерла российская певица Юлия Началова. Ей было 38 лет. Всю эту неделю врачи боролись за жизни артистки, которая попала в реанимацию. Недавно ей сделали сложную операцию.

Смерть артистки подтвердила ее PR-директор Анна Исаева. По ее словам, у Началовой остановилось сердце.

Певица скончалась после операции. Эту неделю певица в тяжелом состоянии находилась в реанимации. Ее ввели в искусственную кому. Некоторое время назад ей сделали операцию, передает телеканал «360». СМИ сообщали, что у певицы подскочил сахар в крови и развилась почечная недостаточность. Ее госпитализировали и, по данным журналистов, обнаружили отек мозга. Представитель Началовой заявляла, что у певицы была подагра, а тяжелое состояние связывала с физическими нагрузками из-за съемок. Последняя операция, которую перенесла Началова, была на ноге — врачи пытались спасти ее от ампутации. Юлия Началова выступала на сцене с детства. В 10 лет она начала участвовать в конкурсе «Утренняя звезда». С тех пор она ездила в туры и участвовала в мировых песенных конкурсах — например, стала лауреатом Гран-при «Big Apple-95». Одну из своих самых популярных песен «Герой не моего романа» Юлия Началова записала в 1997 году. View this post on Instagram ЧАС НАЗАД ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ НАШЕЙ ЮЛИ A post shared by Исаева Анна (@isaeva.anya) on Mar 16, 2019 at 9:45am PDT

Minval.az