Акция протестного движения «желтые жилеты» в Париже, 18-я по счету, которая должна была пройти под лозунгом «нового подъема мобилизации», переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, префектура сообщила о задержании более 40 человек.

В ряды «желтых жилетов» внедрились погромщики, и обстановка на Елисейских полях, где собрались тысячи протестующих, немногим отличалась от первых, самых ожесточенных акций, приведших к большому ущербу для города и предпринимателей.

На этот раз пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet’s, сообщает агенство «Интерфакс».

Сообщается, что манифестанты забросали камнями полицейских у Триумфальной арки, в толпе звучали лозунги против президента Франции Эммануэля Макрона. Полиция применила водометы.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил о том, что в акции участвуют «профессиональные погромщики» и пообещал решительный отпор со стороны сил правопорядка. «Не может быть никакого сомнения: они призывают к насилию и пришли, чтобы посеять хаос в Париже. Профессионалы погрома и беспорядков, экипированные и в масках, внедрились в колонны», — сказал он журналистам.

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