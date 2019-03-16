Пострадавшим и семьям жертв перестрелки в Новой Зеландии собрали более полутора миллионов долларов США (более 2,2 миллиона новозеландских долларов). Об этом говорится на официальной странице фонда Givealittle, который занимается сбором средств.

Деньги пожертвовали уже более 33 тысяч человек.

«Десятки семей погибли и многие получили ранения в результате ужасных перестрелок. Они заслуживают нашей помощи и поддержки! Все пожертвования, полученные на этой странице, будут использованы для предоставления поддержки и ресурсов людям, пострадавшим от перестрелок в Крайстчерче, и членам их семей», — говорится на странице фонда.

Minval.az