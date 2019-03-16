Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу генерального секретаря Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо, сообщает сайт главы государства.

В Баку 17-18 марта состоится 27-ое заседание совместного технического комитета (JTC) и 13-ое министерское заседание совместного мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК и не-ОПЕК. Свое участие уже подтвердили представители высокого уровня 14 стран.

В заседаниях примут участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, президент ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес, министры энергетики Саудовской Аравии, России, Казахстана, Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Нигерии, Ливии, Судана, представители Бахрейна, Брунея, Конго.

Minval.az