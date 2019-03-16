Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти страны пересмотрят закон о владении оружием после нападения на мечети в Крайстчерче, сообщает в субботу газета The New Zealand Herald.
«Я могу вам точно сказать одну вещь: наши законы об огнестрельном оружии будут изменены», — сказала премьер-министр на пресс-конференции.
«Главный подозреваемый в нападении имел лицензию на оружие. Мне сообщили, что он получил ее в ноябре 2017 года», — добавила Дж.Ардерн.
15 марта было совершено нападение на мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города — Линвуде.
По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек: в ночь на субботу скончался получивший ранения подданный Саудовской Аравии.