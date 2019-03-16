Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об окончании чрезвычайного положения, которое он ввел для строительства стены на границе с Мексикой, сообщает «Медуза».

Трамп использовал свое право вето впервые.

Чтобы преодолеть вето, оппонентам президента понадобятся голоса двух третей членов палаты представителей и сената. Как пишут The Hill и Reuters, собрать столько голосов им, скорее всего, не удастся.

Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение после того, как ему не удалось закрепить в бюджете выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены. Его спор с демократами, отказавшимися одобрить такой вариант бюджета, привел к самой долгой в истории США приостановке финансирования правительства.

Строительство стены на границе с Мексикой — одно из самых известных предвыборных обещаний Дональда Трампа.

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