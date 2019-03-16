Депутаты Европарламента призвали ввести санкции против директора российского инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна после расследования OCCRP об офшорах компании. Об этом сообщается на сайте OCCRP.

Также парламентарии попросили наложить санкции на Владимира Романова — бывшего владельца литовского банка Ukio, в котором обслуживались счета части офшорных компаний, связанных с «Тройкой Диалог».

Депутаты отправили в Еврокомиссию письмо с просьбой начать процедуру введений санкций против Варданяна, Романова и других людей, связанных с офшорной сетью «Тройки Диалог». Обращение инициировал член Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Его подписал 21 депутат из 14 стран Евросоюза.

Помимо введения санкций, депутаты призвали создать в ЕС надзорный орган по борьбе с отмыванием денег.

4 марта OCCRP выпустил расследование о системе офшорных компаний «Тройки Диалог», через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов.

Рубен Варданян заявил, что авторы расследования опубликовали домыслы и вырванную из контекста информацию. Владимир Романов назвал обвинения в отмывании денег «мифом».

Minval.az