Окружной суд Крайстчерча оставил 28-летнего террориста Брентона Тарранта под стражей до 5 апреля. Об этом в субботу, 16 марта, сообщило издание Television New Zealand.

Отмечается, что заседание продлилось всего около минуты. В зале суда Таррант «не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты».

Полиция Новой Зеландии сообщила, что ответственность за оба нападения на мечети Крайстчерча несет один человек − Таррант.

«Сейчас мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. К дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако, какие именно, будет определять следствие», − заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Он также подчеркнул, по всей стране усиливается присутствие полиции, в том числе в мечетях и на общественных мероприятиях, а в Крайстчерч дополнительно прибыли 125 офицеров.

Напомним, 15 марта после дневной молитвы несколько человек ворвались в две мечети новозеландского города Крайстчерч и начали стрельбу.

По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.

Minval.az