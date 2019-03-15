Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в колонке Foreign Policy назвал предполагаемые государства, на которые может напасть Россия.

По его словам, это будут не страны бывшего СССР, а государства из Европейского союза, не входящие в НАТО: Финляндия или Швеция.

При таком сценарии Россия не встретит единый отпор от членов НАТО. Однако Саакашвили не полагает, что «русские танки без препятствий проникнут в Хельсинки или Стокгольм». Тем не менее, учитывая стратегические силы, которые Россия укрепила на северном фланге, это вполне вероятно.

Экс-президент Грузии указывает на тактику «поддерживаемых Кремлем СМИ», которые постоянно «запугивают» российскую аудиторию сообщениями об «окружении НАТО» и западной «русофобии».

По его словам, цель России заключается в усилении контроля над рычагами давления внутри страны. Вторжение на территорию более слабого соседа, по мнению Саакашвили, гораздо эффективнее скажется на рейтингах властей, нежели улучшения в системе здравоохранения, например.

Таким образом, потенциальное вторжение может использоваться для поддержания «гордости за сверхдержаву» у российского населения, в то время, когда Россия получила статус «мирового изгоя».

Minval.az