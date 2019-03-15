Переговоры министров иностранных дел России и Турции переносятся на более поздний срок в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

Ранее в пятницу представитель МИД Турции заявил РИА Новости, что визит Сергея Лаврова в Анталью, который планировался на 18 марта, отложен на более поздний срок, не уточнив причину переноса.

«Переговоры министров иностранных дел России и Турции переносятся на более поздний срок в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу», — сказали в МИД РФ.

Первоначально МИД РФ анонсировал визит Лаврова на 13 марта, позднее он был перенесен на 18 марта из-за изменения рабочего графика российского министра.

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