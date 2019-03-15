Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве прокомментировала позицию России по вопросу смены формата переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Россия – как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ неоднократно высказывалась по поводу переговорного формата, изменение которого возможно на основе согласия сторон. Если они на каком-то этапе договорятся о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен в переговорах, то это будет именно решением сторон, и мы будем его уважать», — цитирует Захарову портал «Русарминфо».

Официальный представитель МИД России также добавила, что эту позицию разделяют и другие члены «тройки», а также рекомендовала обратить внимание на заявление сопредседателей от 9 марта, где отражены подходы России, США и Франции по данному вопросу.

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