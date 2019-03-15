Бывший руководитель аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов выпущен на свободу. Решение об этом принял Сабунчинский районный суд.

В.Зейналов был арестован в ноябре 2015 года. На их имущество был наложен арест.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Зейналов был приговорен к 13 годам тюремного заключения. Решением Бакинского апелляционного суда его наказание было сокращено до 4 лет.

Репорт отмечает, что также решением суда арест с некоторого имущества В.Зейналова и других лиц был снят. Так, прекращена конфискация и снят арест с имущества, приобретенного до 2009 года.

После члены семьи В.Зейналова обратились в Верховный суд с кассационной жалобой. Но позднее жалоба была отозвана.

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