Британское подразделение сети супермаркетов Aldi объявило акцию, по которой родители смогут «заказать» своих детей профессиональным геймерам, чтобы те проводили больше времени с семьей, пишет Destructoid.

По условиям акции «Убийство к чаепитию» (Teatime Takedown), в период с 22 по 31 марта родитель может прийти в магазин Aldi с данными учетной записи своего ребенка для Xbox, Playstation и Twitch.

После этого Aldi наймет для ребенка команду прогеймеров, которые будут выслеживать его в игре и убивать.

Предполагается, что после того, как дети несколько раз проиграют в игре, они «вернутся в реальную жизнь», а именно — к ужину с родителями.

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