Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России из-за конфликта в Керченском проливе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение ЕС. Санкции вводятся в отношении россиян, причастных к задержанию и аресту украинских моряков.

Санкции введены против Сергея Станкевича, Андрея Шеина, Алексея Саляева, Андрея Шипицына, Алексея Шатохина, Руслана Ромашкина, Сергея Щербакова и Александр Дворникова.

Сергей Станкевич — глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю, Александр Дворников — командующий войсками Южного военного округа.

25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали три корабля ВМС Украины, которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовском море. В результате были задержаны и арестованы 24 украинских моряков. В Киеве считают, что корабли были атакованы в нейтральных водах.

Minval.az