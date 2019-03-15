Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с визитом в Армению. Одной из тем ее переговоров с армянским руководством стали региональные конфликты. В Ереване попытались выяснить, что имела в виду глава грузинского государства, когда недавно в Баку заявила об «оккупации территорий Грузии и Азербайджана». В итоге президент Грузии не только подтвердила свою позицию по Нагорному Карабаху, но и выступила с обвинениями в адрес армянского руководства. Жесткая позиция Саломе Зурабишвили может положить конец политике равноудаленности от сторон армяно-азербайджанского конфликта, которой Грузия придерживалась весь постсоветский период. Об этом пишет российское издание «Коммерсант».

Руководство Армении, которое принимало в Ереване президента Грузии Саломе Зурабишвили, особенно интересовали разъяснения главы грузинского государства по поводу ее неоднозначного заявления в Баку. 27 февраля, посещая Азербайджан с официальным визитом, госпожа Зурабишвили коснулась темы «оккупации территорий» Азербайджана и Грузии. Ее фразы об «оккупации Россией» бывших грузинских автономий — Абхазии и Южной Осетии — никого не удивили, поскольку грузинские руководители часто выступают с такими обвинениями в адрес Москвы. Но на этот раз президент Грузии, по сути, впервые открыто обвинила Армению в оккупации Нагорного Карабаха и части территорий, прилегающих к бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР.

«Оккупационные линии являются незаживающей раной и для нас тоже»,— продолжила президент и выразила удовлетворение тем, что Грузия и Азербайджан, несмотря на оккупацию, «смогли усилить свою государственность и развивать экономику».

По данным “Ъ”, в ходе встреч в Ереване, в том числе с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром Николом Пашиняном, тема бакинских заявлений Саломе Зурабишвили поднималась с разной степенью остроты. Но президент Грузии и не думала оправдываться либо дезавуировать свое заявление. Наоборот, она выступила с рядом претензий в адрес армянской стороны.

В частности, во время встречи с председателем Национальной ассамблеи Армении Араратом Мирзояном Саломе Зурабишвили предупредила: для ее страны «очень важно» признание Арменией территориальной целостности Грузии не только на словах, но и на деле. Глава государства тут же пояснила, что имеет в виду визиты делегаций Нагорного Карабаха в Абхазию и Южную Осетию. «Тем самым организаторы визитов сами демонстрируют, что эти конфликты симметричны»,— не скрывала недовольства президент Грузии. «Это очень печально и болезненно,— продолжила в том же духе Саломе Зурабишвили.— Мы считаем, что в Армении нет той доброжелательности, которая должна быть в отношении нашей страны».

Как отмечает издание, в Тбилиси считают последние заявления президента Зурабишвили беспрецедентными за весь постсоветский период, в течение которого Грузия придерживалась политики нейтралитета по отношению к сторонам армяно-азербайджанского конфликта.

Minval.az