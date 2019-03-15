Изменение формата переговоров по нагорно-карабахскому конфликту было бы несправедливым, сказал экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.

Экс-сопредседатель МГ отметил, что в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ отвергается просьба премьер-министра Армении Никола Пашиняна об изменении формата посреднического процесса.

«Кроме этого момента, я не интерпретирую это заявление, как пример давления на премьер-министра Пашиняна. Скорее, это заявление призывает обе стороны продолжать добросовестные переговоры на самом высоком политическом уровне, принять «Основные принципы» возможного рамочного соглашения для официального урегулирования нагорно-карабахского конфликта и воздерживаться от попыток определить некоторые принципы как более важные, чем другие. Изменение формата Минской группы было бы несправедливым», — сказал Брайза агентству «Тренд».

Далее экс-сопредседатель МГ добавил, что это последнее заявление отражает неизменную приверженность ОБСЕ и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по оказанию помощи руководству Азербайджана и Армении в определении рамочного соглашения для окончательного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Как и на протяжении всей истории Минской группы, сопредседатели приветствуют в этом заявлении приверженность Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пашиняна встретиться под эгидой Минской группы. Так что в этом последнем заявлении сопредседателей нет ничего необычного или нового», — считает Брайза.

Экс-сопредседатель МГ отметил, что если руководство Азербайджана и Армении последуют призыву сопредседателей в этом заявлении придерживаться «Основных принципов» и развивать достаточно продуктивные и доверительные отношения друг с другом, то перспективы прорыва в переговорах могут быть более сильными, особенно если обе стороны продолжат готовить своих граждан к миру.

«Но пока не ясно, смогут ли руководители двух стран выработать необходимый уровень доверия друг к другу, чтобы пойти на политически сложные компромиссы, необходимые для достижения такого прорыва. Поощрение со стороны президентов США, Франции и России может помочь в этом отношении», — заключил Брайза.

Minval.az