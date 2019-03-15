Москва в ожидании крупного внешнеполитического форума. 5 апреля там пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров подтвердил свое участие в этом форуме. «Да, я буду принимать участие на заседании в Москве», — сказал министр журналистам, не уточнив, однако, какие вопросы будут обсуждаться на заседании.

Впрочем, от встреч в формате СНГ прорывных договоренностей наблюдатели на постсоветском пространстве уже давно не ждут. Да, эта организация остается самым широким «постсоветским» форматом, но конкретных вопросов в этом «самом широком формате» уже давно не обсуждается. Другое дело, что встречи в рамках СНГ остаются востребованной «площадкой» для двусторонних переговоров.

Намеренно оставим за скобками вопрос, ждать ли в Москве встречу Мамедъярова с его армянским коллегой Мнацаканяном —провокационные шаги Еревана по сути уничтожили переговорный процесс. Визит Мамедъярова в Москву анонсирован после целой серии скандальных антиазербайджанских выходок российских дипломатов.

Напомним: накануне МИД РФ в очередной раз вдруг озаботился «нарушениями прав» россиян армянского происхождения, которым власти Азербайджана не позволили въехать в страну. Российский МИД не советует гражданам России армянского происхождения ездить в Азербайджан.

Понятно, что вся эта дипломатическая озабоченность представляла собой не более чем очередную дешевую провокацию. Прежде всего, согласно все международным нормам, любое государство имеет право не допустить на свою территорию любого иностранца без объяснения причин. Тем более это понятно и объяснимо в условиях армяно-азербайджанского конфликта, точнее, агрессии Армении против Азербайджана. Так что требование гарантий безопасности для лиц армянского происхождения — это не прихоть и тем более не дискриминация. И что же — российские дипломаты об этом не в курсе? Конечно, профессиональный уровень в «высотке» на Смоленской площади за последние годы рухнул ниже плинтуса, но все же, смеем надеяться, не настолько, чтобы там забыли о конфликте между Азербайджаном и Арменией. Не менее интересно поинтересоваться у МИД РФ: а сколько заявлений было посвящено гражданину России Дильгаму Аскерову, которого незаконно удерживают армянские оккупанты на захваченных азербайджанских землях?

Более того, тема эта поднимется в Москве уже не впервые. Азербайджан многократно доводил до сведения МИД РФ свою позицию. Но в Москве продолжают «выстреливать» обвинения в «дискриминации» и т.д. Более того, очередное такого рода заявление МИД РФ умудрялся распространить в июле 2017 года, в тот же день, когда в селе Алханлы Физулинского района хоронили двухлетнюю малышку Захру Гулиеву и ее бабушку, убитых при обстреле их села армянскими оккупантами. Выразить соболезнование Азербайджану, осудить убийство мирных жителей — все это МИД РФ посчитал излишним. И теперь, после неоднократных разъяснений МИД Азербайджана, на Смоленской площади вновь «поднимают тему». Точнее, устраивают провокационную антиазербайджанскую возню.

Более того, все происходит буквально по горячим следам еще одной скандальной выходки — того самого заседания в Москве «Лазаревского клуба», на которое пригласили «министра экономики Нагорного Карабаха» Левона Григоряна. В Баку еще на стадии анонса этого заседания предупредили, что приглашение на него представителей незаконного режима, созданного Арменией в Ханкенди, в Баку расценят как недружестенный шаг, противоречащий и двусторонним отношениям, и договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, и обязательствам России как сопредседателя МГ ОБСЕ. В Москве официально отреагировать не сочли нужным, когда журналисты задавали вопросы госпоже Захаровой, официальный предстсавитель МИДа их грубо прерывала и заявляла, что у нее нет информации о возможном участии в этом форуме официальных лиц. А потом на заседании «Лазаревского клуба» появился, в числе прочих, не только Левон Григорян, но и советник президента РФ Сергей Глазьев, который зачитал присутствующим приветствие Владимира Путина.

И вот теперь на таком далеко не лучшем фоне для двусторонних отношений глава МИД Азербайджана отправляется в Москву. Где у него появится по крайней мере техническая возможность обсудить последние недружественные шаги российских дипломатов не только с послом РФ в Азербайджане, которому глава МИД высказал решительный протест, но и с самими этими дипломатами, включая не только Захарову, но и Лаврова.

Более того, нельзя не заметить: «искрит» не только по линии МИДа. Россия продолжает делать Армении оружейные подарки. В те же дни в Москве полиция устраивает очередные облавы на «азербайджанских» рынках — а это, напомним, традиционный для Москвы способ «наказывать» Азербайджан за излишне самостоятельную политику. Тем более что поводов хватает — взять хотя бы расширение связей с НАТО, дружбу с Грузией и экспорт азербайджанского газа в Европу на фоне усилившейся здесь «газовой войны».

Есть, конечно, оптимистичный сценарий: в начале апреля глава МИД Азербайджана отправляется в Москву, обсуждает там «болезненные узелки» в двусторонних отношениях, после чего…

Только вот для того, чтобы «развязать» эти самые узелки, нужно не только дипломатическое искусство министра иностранных дел Азербайджана, но еще и политическая воля Москвы. А вот там по-прежнему видят у своих границ или вассалов, или врагов, и никак не могут примириться с мыслью, что, выстраивая политику на азербайджанском треке, надо бы принимать во внимание интересы и государственный суверенитет Азербайджана.

А тогда уже визит Мамедъярова в Москву превращается в этакую «лакмусовую бумажку» не столько для азербайджанской дипломатии, сколько для политики Кремля. Потому что если в первопрестольной вновь попытаются давить, а не договариваться, это скажет об истинном содержании внешней политики РФ куда больше, чем того хотелось бы российскому же правительству. И это только кажется, что такой большой стране, как Россия, можно не принимать во внимание недовольство своих соседей.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az