ЗАО «Бакинский метрополитен» и Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) подписали в четверг Меморандум о взаимопонимании с целью обеспечения большей доступности столичной подземки для граждан с инвалидностью.

Документ подписали замглавы МТСЗН Анар Алиев и замначальника метрополитена Хидаят Мамедов, передает «Интерфакс».

Данный документ направлен на создание условий для поездок в метро граждан с физическими недостатками. Меморандум предусматривает реализацию проекта социальной направленности «Доступное метро». Таким образом, МТСЗН и ЗАО «Бакинский метрополитен» готовы сделать подземку удобным видом транспорта для граждан с инвалидностью.

Стороны также планируют разработку новых проектов в этом направлении.

«В 18 вагонах имеются специальные места для инвалидов», — сказал Х.Мамедов.

По его словам, с целью обеспечения доступности подземки для граждан с инвалидностью на станциях «фиолетовой» ветки метрополитена установлено специальное оборудование для спуска и подъема указанной категории граждан.

«Аналогичные шаги предпринимаются и на реконструируемых станциях метро, например, Sahil или Bakmil. Кроме того, с целью обеспечения безопасности граждан с инвалидностью для них будут определяться специальные часы пользования метрополитеном. Естественно, речь идет не о «часах пик», когда даже обычные пассажиры сталкиваются с известными трудностями, а о времени относительно свободного доступа граждан с инвалидностью на станции. Помощь им в этом будут оказывать сотрудники метрополитена», — отметил замначальника.

Х.Мамедов подчеркнул, что метрополитен и Минтруда организуют специальные «горячие линии», посредством которых граждане с инвалидностью смогут обращаться со своими предложениями об улучшении качества их обслуживания.

Minval.az