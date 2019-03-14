Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в стране президентские и парламентские выборы должны пройти как праздник.

Как сообщает Белта, глава государства отметил, что будущие электоральные кампании в предстоящие два года не должны ввергнуть Беларусь в какие-то потрясения, а сами выборы, парламентские и президентские, должны пройти, как праздник.

«Но к этому надо подготовиться. В ЦИК всего ничего человек. Поэтому это ляжет на плечи власти, а здесь, наверху, — Администрации Президента. Правительство на эти вопросы отвлекать ни в коем случае нельзя. Пусть занимается экономикой. Это главное. Не надо этого скрывать, мы должны готовиться к выборам и президентским, и парламентским», — заявил Лукашенко.

Minval.az