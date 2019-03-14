Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны) провел крупные учения в районе Персидского залива, где задействовал не менее 50 ударных беспилотников, сообщает агентство Mehr.

Иранские военные впервые провели учения с одновременным использованием такого количества БПЛА, где помимо ударных RQ-170, также были задействованы другие беспилотные летательные аппараты, отмечает агентство.

Mehr сообщает, что беспилотники смогли точно поразить цели во время учений, пролетев более тысячи километров.

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