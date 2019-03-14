Азербайджан считает, что последнее заявление Минской группы ОБСЕ адресовано именно Армении. Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, часть мнений в последнем заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ также отражает позицию Азербайджана. «В заявлении еще раз отчетливо говорится, что выдвижение каких-либо условий по переговорному процессу или таких моментов и попыток как изменение формата переговоров неприемлемы, и переговоры должны быть продолжены в существующем формате», — цитирует Гаджиева Тренд.

Minval.az