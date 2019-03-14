Европарламент 12 марта принял резолюцию о текущей ситуации в политических отношениях между ЕС и Россией, в которой говорится, что «в нынешней ситуации Россия не может считаться «стратегическим партнером». В то же время, резолюция призывает к пересмотру Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Резолюция включает в себя длинный список нарушений Россией международного права и конвенций, а также случаи, когда Россия вредит стабильности международной системы и напрямую угрожает ЕС, его членам и соседним государствам.

В резолюции говорится, что Россия «прямо или косвенно является участницей затянувшихся конфликтов по соседству — в Приднестровье, т.н. Южной Осетии, Абхазии, Донбассе и Нагорном Карабахе — что серьезно препятствует развитию и стабильности соседних стран, подрывает их независимость и ограничивает их суверенный выбор».

Резолюция также осуждает нарушение Россией территориальной целостности Грузии и Молдовы, что является преднамеренным нарушением международного права, демократических принципов и фундаментальных ценностей; Она также осуждает нарушения прав человека представителями России на оккупированных территориях.

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