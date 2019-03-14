Пашинян допускает грубейшую ошибку в Карабахском вопросе, считает армянский политолог Айк Мартиросян.

«Пашинян допускает грубейшую ошибку, продолжая все больше запутывать придуманную им же формулу доброго блефа.

Прелюдия совместного заседания Советов безопасности в Карабахе нелепо ухудшает и без того сложную ситуацию, так как программа, ведущая нацию к краху, еще более укрепляется путем представления Армении в качестве модификатора этого согласованного предшественниками документа. Модификация не является решением, выхода из этой ловушки нет. Зигзаги в рамках Мадридского пакета смотрятся не очень, они сделают Ереван еще более уязвимым.

Непонятна и поразительна та слепота, которой руководствуется курс внешней политики Пашиняна, оставляя лозунг «Духов» только на кепках.

Политика «Духов» заключалась бы в осознании всей тщетности вектора, проводимого невежественными и поверхностными дипломатами и советниками и Армения мужественно бы отказалась от Мадридского документа. Для этого уже поздно, но «поезд еще не ушел».

Целая группа политологов и квалифицированных специалистов постоянно призывает власти отказаться от этого документа, но премьер-министр продолжается придерживаться того же вектора, придуманного Левоном Тер-Петросяном и усугубленного при двух следующих президентах.

Мнения специалистов игнорируются, прислушиваются к советам окружающих премьер-министра выдающих себя за знатоков дилетантов. Пашинян взял неверный, неверный, чрезвычайно неверный курс. Его намерения благие, но путь, который он взял, приведет к беде.

Дальнейшее безмолвное и немое наблюдение со стороны общества за этим вектором может привести к историческому фиаско. Необходимо оказать давление на власти, чтобы остановить невежественный и уже крайне опасный курс, пришедший из прошлого.

Необходимо принудить революционный поворот карабахским подходам этих властей.

В противном случае в перспективе мы рискуем потерять Армению», — отметил он.

Minval.az