В китайском городе Чэнду родители учеников частной экспериментальной школы устроили акцию протеста и попытались прорваться в учреждение, оцепленное полицией. Поводом стало то, что у их детей возникли проблемы со здоровьем из-за испорченных продуктов в школьной столовой, сообщает The Epoch Times.
Толпа родителей пришла к школе вечером 13 марта. Администрация вызвала полицейских, которые использовали слезоточивый газ и задержали нескольких человек.
【成都七中实验学校给孩子喂霉变食物，食堂承包方还负责20所学校】据了解，该校食堂并非学校经营，而是外包给的了一家名为德羽后勤的公司。通过查询发现，这家公司全名为四川德羽后勤服务管理有限公司，现在服务于成都七中、广元中学等20余所学校，覆盖10万学生。10学生天天吃这些霉变食品，健康堪忧。 pic.twitter.com/4Afv9WBaGD
— 閻國民 (@mr_yan_vip) 13 марта 2019 г.
Как пишут родители в соцсетях, многие дети долгое время страдали от желудочных и респираторных заболеваний. Врач, который обследовал одного из заболевших, пришел к выводу, что он ел протухшую еду. Другие родители выложили в соцсетях фотографии заплесневелых продуктов, которые нашли на складе школьной столовой. Узнать об этом они смогли, устроившись работать в учреждение.
По утверждению одного из родителей, на телефонные звонки в школе не отвечают, проблема питания никак не решается, а жалобы родителей в сервисе микроблогов Weibo удаляются.
В школе учатся и работают в общей сложности шесть тысяч человек. По сведениям The Epoch Times, питание туда поставляет частная компания Sichuan Deyu Logistics Service Management, которая обслуживает около двадцати школ — примерно сто тысяч человек, сообщает tvrain.ru.