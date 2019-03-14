В китайском городе Чэнду родители учеников частной экспериментальной школы устроили акцию протеста и попытались прорваться в учреждение, оцепленное полицией. Поводом стало то, что у их детей возникли проблемы со здоровьем из-за испорченных продуктов в школьной столовой, сообщает The Epoch Times.

Толпа родителей пришла к школе вечером 13 марта. Администрация вызвала полицейских, которые использовали слезоточивый газ и задержали нескольких человек.

Как пишут родители в соцсетях, многие дети долгое время страдали от желудочных и респираторных заболеваний. Врач, который обследовал одного из заболевших, пришел к выводу, что он ел протухшую еду. Другие родители выложили в соцсетях фотографии заплесневелых продуктов, которые нашли на складе школьной столовой. Узнать об этом они смогли, устроившись работать в учреждение.

По утверждению одного из родителей, на телефонные звонки в школе не отвечают, проблема питания никак не решается, а жалобы родителей в сервисе микроблогов Weibo удаляются.

В школе учатся и работают в общей сложности шесть тысяч человек. По сведениям The Epoch Times, питание туда поставляет частная компания Sichuan Deyu Logistics Service Management, которая обслуживает около двадцати школ — примерно сто тысяч человек, сообщает tvrain.ru.

Minval.az