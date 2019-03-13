Российский предприниматель азербайджанского происхождения Год Нисанов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Москве на его торговых объектах, и опроверг слухи СМИ о преследовании со стороны российских властей, назвав их гнусной ложью.

«Минвал» со ссылкой на сайт «Оху.аз» публикует данное интервью с незначительными сокращениями:

— Рейды начались рано утром 11 марта, но причина их не во мне, а в драке с применением травматического оружия, которая произошла на днях между двумя группами кавказцев на Белореченской улице. В результате задержаны трое азербайджанцев, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Эти трое оказались арендаторами наших торговых площадей. В связи с этим миграционная служба и правоохранительные органы провели проверки в ТЦ «Москва», «Садовод» и Food city. Это нормально, когда миграционная служба проверяет, и мы помогаем правоохранительным органам в обеспечении законности и порядка. Проверки продолжаются третий день по утрам. Рабочий график на объектах восстановлен, все работает, перебоев нет.

— Кем подпитываются эти слухи и кто, по-вашему, заинтересован в этом?

— Почему вы не пишите об уникальных объектах, открытых мною в Москве? 7 марта мы с мэром города Сергеем Собянином открыли гастрономический рынок «Депо» на месте бывшего Миусского трамвайного депо в Центральном административном округе столицы — тут и фермерские рынки, и кафе, и рестораны. Этот архитектурный памятник был отреставрирован нами и зажил новой жизнью гастрономического рынка, крупнейшего в Европе. Это важное событие.

Все негативные статьи обо мне имеют заказной характер. Почему никто не пишет о том, что я выкупил Олимпийский стадион в центре Москвы площадью 18 гектаров? С января он закрыт, и теперь там проводится реконструкция. Привлечены лучшие сингапурские архитекторы, и это будет самый лучший проект в Европе. Также строится гостиница в парке «Зарядье», автовокзал «Европейский» площадью 147 тысяч квадратных метров.

— СМИ пишут также о том, что вы вывезли свою семью за границу.

— Моя семья находится в Москве, мы никуда не собираемся. Я работаю над реконструкцией площади в 1 150 000 квадратных метров. Ведется также реконструкция рынка «Садовод» (323 тысячи квадратных метров). Я всегда помогал и помогаю своим землякам из Азербайджана. Наши компании в настоящее время работают над новыми проектами. В 18 регионах России предусмотрено строительство таких крупных агрокластеров, как «Фуд сити». В Казани проект почти готов. В Московской области на Левобережье в районе Химки приступили к строительству агрокластера.

На моих объектах трудятся тысячи азербайджанцев. Они содержат свои семьи, переводят деньги в Азербайджан.

Это чтобы в Азербайджане понимали, что есть такие земляки, которые помогают им решать проблемы. У нас даже открыта специальная служба помощи мигрантам. Наши юристы помогают азербайджанцам получать вид на жительство, оформить документы. Мы решаем бытовые проблемы наших соотечественников. Возможно, для меня это мелочь, но я знаю, что для них — это большое дело.

— Различными СМИ усиленно распространяются слухи о том, что у вас появились проблемы с российскими правоохранительными органами.

— Если у меня возникнут проблемы, я их решу. У меня есть средства к существованию. Но что будут делать тысячи наших земляков, которые трудятся на моих объектах? Какая польза будет азербайджанцам от этого? Вместо того, чтобы поливать грязью, лучше напишите о том, какая колоссальная поддержка осуществляется азербайджанцам в России в моем лице.

— А что вы можете сказать о финансируемых вами проектах в Азербайджане?

— Что касается проектов в Азербайджане, то я приехал в Губинский район и восстановил консервный завод, на котором когда-то работал мой отец Семен Нисанов. Я привез туда новейшее оборудование, создал рабочие места. Сейчас там работает более 200 человек. Я вложил туда деньги, чтобы люди работали и могли кормить свои семьи. Сейчас мы работаем над дополнительными проектами.

Я стараюсь, чтобы Азербайджан и Россия сохранили дружественные отношения, которые есть между ними. На границе с Россией, в Яламе (Хачмазский район), в настоящее время строится крупный так называемый хаб. Это делается для поддержки азербайджанских фермеров. Здесь будет упаковываться продукция сельского хозяйства, здесь же будет производиться шоковая заморозка быстро портящихся продуктов. Предусмотрен также таможенный досмотр, пломбирование. Затем вся эта готовая продукция будет развозиться по регионам России. К лету 2020 года мы планируем завершить строительство хаба.

Мы делаем это, чтобы поддержать идею руководства Азербайджана. Я всегда старался делать добрые дела, помогать, и я не изменяю себе. Но есть люди, которые не могут это принять, потому что у них так не получается. Россия меня ценит, руководство Москвы мне помогает.

Minval.az