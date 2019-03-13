В гватемальском городе Эскуинтла произошла авиакатастрофа – рухнул пилотажный самолет North American T-28 Trojan, в результате чего погибли два человека.

Крушение случилось во время авиашоу, которое проходило в центральной части страны. Как видно на видео, опубликованных с места событий, самолет упал, исполняя очередной воздушный пируэт – во время «мертвой петли» у него отказал двигатель.

Жертвами крушения стали два пилота – 55-летний Пабло Гийен и 54-летний Эдуардо Ибаргуэн. Они оба скончались после госпитализации. Любопытно, что для Ибаргуэна это стало уже третьим крушением – два предыдущих, в 2015 и 2017 годах, он пережил.

Стоит отметить, что случившееся могло иметь куда более трагический масштаб, поскольку самолет пролетел в считанных метрах над зрителями.

Minval.az