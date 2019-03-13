Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 и MAX 9, сообщает Associated Press.
Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 и MAX 9, сообщает Associated Press.
Дата: 2019/03/13 22:56
Раздел: Важно
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