Активность НАТО на Южном Кавказе — в центре внимания экспертов и журналистов. Тем более что новости здесь сыплются как из рога изобилия. 18-29 марта в Совместном тренировочном и оценочном центре НАТО и Грузии (JTEC) пройдут «Учения НАТО-Грузия 2019». В Грузии придают им особую важность и устами своего минобороны подчеркивают: «Учения НАТО-Грузия 2019» являются наиболее важными учениями для Грузии и краеугольным камнем для усиления военно-политического сотрудничества между НАТО и Грузией». Это те самые учения, по поводу которых так эмоционально возмущался замглавы МИД РФ Григорий Карасин: «Нас настораживает натовская повестка Грузии и заявления грузинских политиков об ускоренном движении в Североатлантический альянс. Это создает нервозность и в наших отношениях, — цитировали тогда российского дипломата многие СМИ, включая и Minval.az. — Масштабные учения НАТО тоже не добавляют оптимизма, так как не способствуют стабильности и взаимному доверию в регионе, тем более что Грузия пытается привлечь к ним своих соседей, в частности Армению и Азербайджан».

И вот теперь выясняется, что, несмотря на окрик господина Карасина, Азербайджан направляет своих военнослужащих на учения НАТО в Грузию, а вот Армения — уже нет. Как сообщается, в этих учениях примут участие более 350 военнослужащих из 21 страны, входящей в НАТО, в том числе США и Турции, и четырех стран-партнеров НАТО — самой Грузии, Азербайджана, Финляндии и Швеции.

Но самое примечательное, что появилась эта новость как раз в то время, когда в Армении проходила «Неделя НАТО». По такому случаю в Ереван прибыл специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Он приложил немало усилий, чтобы «навести мосты» и наилучшим образом представить Североатлантический альянс местной аудитории. Назвал Армению стабильным и надежным партнером НАТО. Заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе надо решать исключительно мирным путем, а в Ереване предсказуемо решили, что адресовано это заявление именно Азербайджану, но никак не Армении, которая торпедирует мирное решение и чей министр обороны обещал, что армянская армия может ударить первой. Аккуратно обошел такую болезненную тему, как отправка армянского военного контингента в Сирию, что вызвало нескрываемое раздражение Вашингтона: по словам Аппатурая, «у НАТО нет официальной позиции как таковой, в вопросе сирийской миссии». Конечно, ничего, кроме благожелательной риторики, Аппатурай в Ереван не привез, но благорасположение демонстрировал. Игра, на взгляд Брюсселя, стоила свеч. В Армении только нынешней весной победила революция, эксперты наперебой прогнозировали, что вот теперь к власти в Армении пришли прозападные силы, в ее внешней политике наступит долгожданный поворот, эта страна начнет избавляться от российского протектората…

Только вот если после всех стараний, прогнозов и реверансов Армения не отправляет своих «зинворов» на учения НАТО в Грузию, куда их, судя по словам Карасина, приглашали — это уже повод озвучить вопрос: а не потерпела ли ереванская миссия Аппатурая полный провал? И как отнесутся к «несостоявшемуся развороту» во внешней политике Армении в самой НАТО, особенно на фоне явной активизации Североатлантического альянса на Южном Кавказе?

В самом деле, несмотря на окрики и истерики российских дипломатов, НАТО расширяет сотрудничество с Грузией и постоянно подчеркивает, что двери альянса для нее открыты. Азербайджан не запросил для себя официального членства в НАТО, да и не может сделать это, пока не деблокирована Нахчыван или в альянс не вступила Грузия, но связи с Североатлантическим альянсом всячески углубляет и расширяет. В Баку совсем недавно завершились трехдневные курсы на тему «Процесс планирования учений на оперативном уровне в НАТО». Азербайджан посетила мобильная учебная группа Командования объединенными силами НАТО. Наша страна переходит на натовскую систему кодификации. Наконец, в Баку постепенно — и достаточно быстро — переходят на натовские образцы оружия. Французские береговые комплексы ПВО, французские же летные шлемы у азербайджанских пилотов, итальянские учебно-боевые самолеты, к которым приглядываются в Баку — далеко не полный список. Наконец, эксперты предупреждают: самое главное, что азербайджанская армия на фоне активного военного сотрудничества с Турцией, входящей в Североатлантический альянс, тоже переходит на натовские стандарты в системном понимании и прочтении.

Формально Армения, как и Азербайджан, участвует в программе НАТО «Партнерство во имя мира». Но при этом официально заявила, что в НАТО вступать не собирается. Теоретически можно себе представить, что новое руководство этой страны возьмется переориентировать внешнеполитический курс страны, но для этого необходимо нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном. А на это у Еревана нет политической воли. Эксперты уверены: до урегулирования конфликта с Азербайджаном Еревану в НАТО «нечего ловить». НАТО в итоговой декларации своего саммита высказалась в поддержку территориальной целостности Азербайджана, и это слишком ясный сигнал, чтобы его можно было не понять даже в Ереване. Членом альянса является Турция. Наконец, сама Армения находится в слишком сильной зависимости от России. Ее армия не просто построена по российской, а не натовской, схеме — после создания совместных с Россией группировок сухопутных сил и сил ПВО Ереван вынужден «переуступать» Москве контроль над собственными вооруженными силами. Которые сегодня выживают исключительно за счет оружейных подарков Москвы.

И в результате в Ереване периодически делают этакие «шажки на Запад», но не более того. Напомним: в августе 2017г года Грузия принимала у себя учения «Достойный партнер», и среди их участников были и армянские военнослужащие.Тогда армянские СМИ прямо-таки захлебывались от восторга: Армения больше не форпост! Ереван ведет многовекторную политику! Страна заручилась гарантиями безопасности от НАТО! Те, что потрезвее, предупреждали: гарантии безопасности от НАТО дает только членство в альянсе или хотя бы заявление о намерении туда вступить. Одного только участия в учениях еще слишком мало. Особенно для страны-члена ОДКБ, военного союза, противостоящего НАТО. Но пока аналитики спорили, в Грузии стартовали новые учения — «Проворный дух-2017». Там тоже предполагалось участие армянских военнослужащих. Но они на учения просто не явились. Чем вызвали прямо-таки шквал язвительных комментариев: судя по всему, в стратегических наставлениях армянской армии в качестве образца приводится поведение футбольной команды «Пюник», которая просто не вышла в 2006 году на матч с «Нефтчи». Другие вспоминали, как во время переговоров в Рамбуйе тогдашний президент Армении Роберт Кочарян попросился, пардон, «в конец коридора» и попросту сбежал. Но если серьезно, то отказ Армении от участия в учениях в Грузии еще раз подтвердил: несмотря на декорации, в которых проходила смена власти в Армении, и очередные попытки изобразить комплементаризм, Армения была и остается форпостом России и не более того. Намеренно оставим за скобками вопрос, как на «Неделю НАТО» и визит Аппатурая отреагируют Москве, где и так не очень довольны Пашиняном. Важно другое: из очередного кульбита Еревана, без сомнения, сделают выводы в самом Североатлантическом альянсе. Где Армении вряд ли стоит рассчитывать на новые реверансы.

Нурани, обозреватель

Minval.az