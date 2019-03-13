Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов побывал на передовых позициях Вооруженных сил республики.

З.Гасанов наблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений. Министр обороны также принял участие в открытии новой солдатской казармы, осмотрел оружейный склад, ознакомился с созданными в подразделениях армии условиями.

З.Гасанов встретился с жителями в одной из сел, расположенных в прифронтовой зоне, побеседовал с ними об обороне населенных пунктов и обеспечении безопасности населения, сообщила пресс-служба Минобороны.

Minval.az