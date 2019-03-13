30 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль «Аида» Джузеппе Верди.

Следует отметить, что опера «Аида» неизменно пользуется большой популярностью и интересом у зрителей и каждый раз при показе собирает большую слушательскую аудиторию.

В этот день партию Аиды будет исполнять Заслуженная артистка Азербайджана, лауреат национальной премии «Хумай» Афаг Аббасова.

На роль Радамеса приглашен ведущий солист Национальной оперы Украины, Народный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Андрей Романенко, в роли Амнерис выступит наша соотечественница, солистка Мариинского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженная артистка Азербайджана, лауреат международных конкурсов вокалистов Регина Рустамова.

В спектакле также примут участие ведущие солисты Театра оперы и балета, Народные артисты республики Али Аскеров (партия Царя Египта), Акрам Поладов (партия Рамфиса), Гюльназ Исмайлова (партия Жрицы), Заслуженные артисты республики Джахангир Гурбанов (партия Амонасро) и Турал Агасиев (партия Гонца).

Дирижировать оперой будет Народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов.

Minval.az