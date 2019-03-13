Правительство Армении само должно определять форматы ведения переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Об этом действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак сказал в среду на пресс-конференции в Ереване.

Комментируя возможное изменение формата переговоров, глава МИД Словакии отметил, что безусловно, правительство Армении само должно принимать решение по этому вопросу, однако любое изменение должно быть приемлемым для всех сторон.

«Мы уделили достаточное количество времени для обсуждения этих проблем. Уверен, что правительство Армении обладает правильной формулой для продолжения переговоров в соответствующем формате», — отметил Лайчак.

На вопрос о том, задумывался ли председатель ОБСЕ над тем, чтобы лично побывать в Карабахе и увидеть жизнь простых людей на месте, Лайчак заверил, что готов сделать все, чтобы помочь решению конфликта.

«Я полностью доверяю сопредседателям Минской группы ОБСЕ и господину Каспршику (личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик – ред.). И все, что делаю, делаю в тесной координации с ними», — добавил министр.

Minval.az