Турецкие военнослужащие перед приобретением российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 планируют пройти соответствующий курс в Азербайджане. Об этом пишет в среду газета «Ени шафак».

Газета сообщает, что уже проходит отбор около 100 военных Минобороны и Генштаба ВС Турции, которые будут участвовать в тренинге.

До отъезда в Россию они ознакомятся с зенитно-ракетными комплексами С-300 в Азербайджане. К концу весны турецкие военнослужащие отправятся в Россию, а вернутся в Анкару уже в январе следующего года.

29 декабря Москва и Анкара подписали в турецкой столице кредитное соглашение по поставкам С-400. По нему Турецкая Республика покупает две батареи С-400, причем обслуживание будет проводить местный персонал. Также упоминается желание Турции получить ЗРК собственного производства.

Техническая сторона и детали оплаты не разглашаются. После того как Анкара объявила о закупке у Москвы С-400, осложнились отношения Турции с США.

Minval.az